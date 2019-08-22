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Промышленное отопление

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Оптимальный микроклимат в помещении обеспечивает эффективную работу оборудования и персонала, делает пребывание в бытовых условиях комфортным. Безопасное и практичное оборудование способствует чистоте и свежести воздуха, поддерживает необходимый уровень влажности, температуры. Компания «Тепловент» реализует современные отопительные системы бытового и промышленного назначения для создания проектов любой сложности. У нас можно купить товар с доставкой по Москве, области, другим городам России, оплатив покупку приемлемым способом.

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Особенности и варианты отопительных систем Особенности и варианты отопительных систем

Организовать промышленное отопление в цеху, складском здании, в магазине, торговом центре или на производстве можно несколькими способами:

  • используя централизованные водяные коммуникации;
  • выполняя обогрев больших пространств циркулирующими воздушными потоками;
  • с помощью электрооборудования.

Для уличного обогрева на террасах, летних площадках или в беседках используются газовые тепловые приборы.  На дачных и придомовых участках целесообразно осуществлять отопление теплиц тепловентиляторами. Для дома техническое решение выбирается с учетом характеристик комнат. При большой площади качественное отопление производственных помещений, сладов, цехов вызывает сложности, требует применения энергоэффективных решений.

Менеджеры компании подберут обогревательную систему для промышленного или бытового объекта и обеспечат при необходимости монтаж техники.

Ассортимент

В каталоге представлены устройства, с помощью которых можно: 

  • организовать обогрев жилых и производственных помещений;
  • обеспечить отопление склада или хранилища;
  • обустроить теплоснабжение в парнике или теплице;
  • выполнить качественный прогрев гаража или другого хозяйственного объекта.

Каталог продукции

Тепловые завесы
электрические завесы
водяные завесы
тепловентиляторы volcano
инфракрасные обогреватели
конвекторы ЭКСП
электрические конвекторы
скоростные сушилки для рук
тепловентиляторы
Дополнительное оборудование
Дизельные тепловые пушки
газовые тепловые пушки
Требования к современным отопительным приборам Требования к современным отопительным приборам
Приборы отопления производственных помещений, складских комнат, теплиц, жилых домов должны:
 

системы отопления промышленных зданий

  • Постоянно поддерживать температуру и влажность на комфортном уровне
  • Предоставлять возможность регулирования температурного режима
  • Обеспечивать чистоту и свежесть воздуха внутри помещений
  • Не издавать неприятных запахов во время работы
  • Быть надежными, практичными, долговечными, безопасными
  • Простыми и экономичными в эксплуатации, энергоэффективными

Оборудование для отопления промышленных теплиц и прочих объектов, представленное в нашем ассортименте, соответствует всем вышеперечисленным требованиям на 100% и является оптимальным выбором.
Наши преимущества Наши преимущества
На рынке с 2003 года
Мы разговариваем с клиентом на его языке и объясняем сложное простыми словами
Оперативно решаем вопрос каждого клиента
Оплата наличными, на расчетный счет, банковской картой
150+ пунктов самовывоза по всей России
Наши клиенты Наши клиенты
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  • отопление теплицы воздухомБольшой выбор оборудования для промышленных систем отопления
  • Розничные и оптовые поставки по всей России
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  • Официальная гарантия от производителей
  • Услуги монтажа
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Отзывы о нас Отзывы о нас
Спасибо отдельное онлайн консультанту за консультацию.
Достаточно большой выбор климатического...
 — Сикорский Илья, Москва
Заказали тут две тепловые завесы "Тепломаш КЭВ-70П4141W", все понравилось, хороший выбор,...
 — Самарков Илья, Тюмень
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Оформление заказа Оформление заказа

оборудование для воздушного отопления производственных помещенийЕсли вы хотите заказать систему отопления для теплицы или любое другое устройство, то вам нужно выполнить несколько простых шагов:

  • Выбрать подходящий вариант в каталоге
  • Добавить и перейти в корзину
  • Ввести требуемые данные
  • Отправить заявку
  • Подтвердить заказ

Вы также можете отправить сообщение через онлайн-форму на сайте или позвонить по телефону, и наш менеджер проконсультирует вас по всем возникшим вопросам, поможет определиться с выбором и оформит заявку.

Доставка

Доставка товаров для проектирования и монтажа систем отопления складов, ангаров, цехов, жилых и нежилых помещений осуществляется Курьером по Москве и Московской области, транспортными компаниями по России:

  • Первая Экспедиционная Компания
  • Деловые Линии
  • Желдорэкспедиция

По желанию клиента возможна доставка и посредством других транспортных компаний.

Способы оплаты

Оплатить заказ вы можете:

  • Наличными при получении
  • На расчетный счет
  • Банковской картой

Если вас интересует расчет сметы на монтаж промышленного отопления цеха, то позвоните или напишите нам. Мы проведем все необходимые калькуляции с учетом особенностей объекта и выбранного оборудования, предоставим результаты расчетов.